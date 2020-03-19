حمد: طلبت عزل منطقتين سجل فيها أعلى نسبة من حالات الإصابة بكورونا

أعلن ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ عن أنه طلب عزل منتقطين على الأراضي اللبنانية سُجلت في كل منها أعلى نسبة من حالات الإصابة ب​فيروس كورونا​، مضيفاً "التفاؤل الذي طلبنا ان يكون محفوف بالمسؤولية للأسف استخدم بطريقة عشوائية والناس فلتت مجددا على الطرقات".

كما أفاد حسن عن أنه طلب من القوى الأمنية التشدد لدرجة منع الناس من الخروج من منازلهم، مشيراً إلى أنه تم رصد 6 حالات إصابة بفيروس كورونا مجهولة المصدر وسببها عدوى إجتماعية وهذا يزيد خطر انتشار فيروس كورونا على الأراضي اللبنانية.

من جهته رفض مجلس الوزراء هذا الطلب، مشيرا الى وجوب التشدد في تطبيق خطة الطوارىء في كل المناطق.

هذا وكان قد ظهر فيروس الكورونا المسبب لمرض covid-19 أول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر كانون الثاني الماضي، وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق بأن الفيروس هو وباء عالمي، داعية جميع الدول لإتخاذ إجراءات وقائية لتفادي انتشار الفيروس.