إصابة أمير موناكو بفايروس "كورونا"

اعلن المتحدث بإسم القصر الملكي في ​موناكو​ إن نتائج اختبار الأمير ألبرت الثاني كانت إيجابية، مشيرا الى أن حالته ليست خطرة وغير مقلقة.

هذا وقد بات فايروس كورونا، من أكبر المخاطر التي تهدد جميع دول العالم، وسط تزايد حالات الإصابات والوفيات في دول عدّة، حيث وصل عدد المصابين اليوم الى حوالي 280 ألف إصابة في العالم، بالإضافة الى تسجيل 9350 حالة وفاة، و84500 حالة تعافت كليا من الفايروس الخطير.

كما تجدر الإشارة الى أن اليوم لم تسجل الصين أي إصابة جديدة بالفايروس في مؤشر جيد على انتصار الصين بالحرب على الكورونا.