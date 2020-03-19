بلدية القرقف بعكار: للالتزام بالمنازل بعد اكتشاف حالة كورونا لشخص احتك بالعشرات

طلبت ​بلدية القرقف​ في عكار بشخص رئيسها يحيى الرفاعي، من أهالي البلدة الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج وذلك بعد اكتشاف إصابة احد سكان بلدة ببنين ب​الكورونا​ واحتكاكه بعشرات الأشخاص في القرقف، ما يُنذر بوقفوع كارثة لا يمكن لأحد احتوائها.

كما شددت ​البلدية​ في بيانها على الأهالي التواصل مع البلدية والمتطوعين من اهل البلدة لشراء الحاجيات الأساسية التي يحتاجون اليها والبقاء في المنازل، كما عممت على العسكريين الذين لا يملكون ​سيارة​ خاصة والقادمين من مراكز عملهم التواصل مع ذويهم لنقلهم الى منازلهم او التواصل مع البلدية لتأمين نقلهم.