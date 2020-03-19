بلدية القرقف بعكار: للالتزام بالمنازل بعد اكتشاف حالة كورونا لشخص احتك بالعشرات

طلبت بلدية القرقف في عكار بشخص رئيسها يحيى الرفاعي، من أهالي البلدة الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج وذلك بعد اكتشاف إصابة احد سكان بلدة ببنين بالكورونا واحتكاكه بعشرات الأشخاص في القرقف، ما يُنذر بوقفوع كارثة لا يمكن لأحد احتوائها.
كما شددت البلدية في بيانها على الأهالي التواصل مع البلدية والمتطوعين من اهل البلدة لشراء الحاجيات الأساسية التي يحتاجون اليها والبقاء في المنازل، كما عممت على العسكريين الذين لا يملكون سيارة خاصة والقادمين من مراكز عملهم التواصل مع ذويهم لنقلهم الى منازلهم او التواصل مع البلدية لتأمين نقلهم.
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