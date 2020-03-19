السيناتور الأميركية جين شاهين: الفاخوري أطلق سراحه وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة

أكدت السيناتور الأميركية جين شاهين، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "عامر الفاخوري أطلق سراحه في لبنان، وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة".
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة القاضي حسين عبدالله قد أسقطت التهم بحق عامر الفاخوري، بعد قبول دفوع شكلية تقدم بها وكلاء الفاخوري بذريعة مرور الزمن على التهم الموجهة إليه، إلا أن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات طلب من مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان خوري، تمييز قرار إطلاق عامر الفاخوري بعد قبول الدفوع الشكليّ.
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