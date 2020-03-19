السيناتور الأميركية جين شاهين: الفاخوري أطلق سراحه وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة

أكدت السيناتور الأميركية جين شاهين، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​عامر الفاخوري​ أطلق سراحه في ​لبنان​، وهو في طريقه إلى ​الولايات المتحدة​".

وكانت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة القاضي حسين عبدالله قد أسقطت التهم بحق ​عامر الفاخوري​، بعد قبول دفوع شكلية تقدم بها وكلاء الفاخوري بذريعة مرور الزمن على التهم الموجهة إليه، إلا أن المدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ طلب من مفوض الحكومة لدى ​محكمة التمييز العسكرية​ القاضي غسان خوري، تمييز قرار إطلاق ​عامر الفاخوري​ بعد قبول الدفوع الشكليّ.