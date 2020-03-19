العثور على طائرة مسيرة في خراج كونين

افادت معلومات صحفية عن انه تم العثور في بلدة كونين قضاء ​بنت جبيل​ على ​طائرة​ مسيرة في خراج البلدة قرب محطة الايتام, وقد حضر ​فوج الهندسة​ في للجيش اللبناني وصادر الطائرة، ومنع الأهالي من الإقتراب منها .

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