بومبيو: الفاخوري عاد الى اميركا وعودته تشكل راحة لكل الذين تابعوا هذا الملف باهتمام

أكد وزير ​الخارجية الاميركية​ ​مايك بومبيو​، في بيان، ان "المواطن الاميركي ​عامر الفاخوري​ الذي كان موقوفاً في ​لبنان​ منذ شهر ايلول الماضي عاد اليوم الى ​اميركا​، وسيُعاد جمعه بعائلته وسيحظى بالعناية الطبية الضرورية"، معتبراً ان "عودته تشكل راحة لكل الذين تابعوا هذا الملف باهتمام".

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