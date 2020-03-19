الدكتور جاك مخباط لتلفزيون "النشرة": من الضروري ان نبقى بالحجر المنزلي هذه الفترة لننتصر

أعتبر الاختصاصي بالامراض الجرثومية الدكتور جاك مخباط، في حديث لتلفزيون "النشرة"، انه من "الضروري جداً ان نبقى هذه الفترة بالحجر الصحي المنزلي، وهذا الامر مرتبط بالارقام واعداد المصابين، ولا يمكن معرفة كيفية تطور الوباء بالوقت الحالي، واذا اردنا ان نأخذ ماذا يحدث في الدول الخارجية فنرى ان الوباء سيبقى، وعندما نتقيّد بالاجراءات سننجح بالحد من انشار الفيروس".
هذا وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق عن تسجيل 149 حالة مصابة في فايروس الكورونا في لبنان، داعية المواطنين للتشدد في تطبيق خطة الطوارىء الصحية لأن الوضع لا يقبل التهاون، ومن غير الممكن مواجهة الفايروس باستخفاف.
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