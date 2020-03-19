عراجي لتلفزيون النشرة: امكانية رفع الحجر المنزلي يعتمد على الاحصائيات التي ستعلن عنها وزارة الصحة

أعتبر رئيس ​​لجنة الصحة النيابية​​ النائب ​عاصم عراجي في حديث لتلفزيون "النشرة"، ان "امكانية رفع الحجر المنزلي بعد تاريخ 29 اذار الحالي، ويعتمد على الاحصائيات التي ستعلن عنها ​وزارة الصحة​، ومرتبط بنسبة انخفاض نسبة الوباء، وما اذا كان سيصل الى المعدلات المرتفعة التي وصلت اليها بعض الدول"، لافتاً الى ان "فيروس ​الكورونا​ هو وباء عالمي ولا يمكن لأحد ان يسيطر عليه ونحن باجتماع دوري مع ​وزير الصحة​ وفي لجنة الصحة النيابية وسنبحث الارقام والاعداد والمعطيات ويتخذ القرار على هذا الاساس".

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