أفاد تلفزيون "النشرة" أنه "ضمن حملة التوقيفات التي تقوم بها ​القوى الامنية​ لضبط سلوك الصرافين، ادعى المدعي ​العام المالي​ ​علي ابراهيم​ على 5 صرافين، لعدم حيازتهم على التراخيص اللازمة أو عدم التزامهم بالسعر المتفق عليه مع حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، وأحالهم إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في ​بيروت​ القاضي جورج رزق".

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كانت هذه تفاصيل خبر تلفزيون "النشرة": القاضي إبراهيم إدَعى على 5 صرافين غير ملتزمين بالتسعيرة المتفق عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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