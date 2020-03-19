بومبيو: الإفراج عن أميركي موقوف في إيران

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن إيران أفرجت الخميس عن الأميركي الموقوف لديها منذ 2018 مايكل وايت لأسباب "صحية" و"إنسانية" ولكن بشرط عدم مغادرته البلاد.
وأكد بومبيو في بيان أنّ "مايكل بات حالياً في عهدة سفارة سويسرا" التي تمثل المصالح الأميركية في طهران في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية بينها وبين واشنطن.
ودعا بومبيو أيضاً إلى الإفراج "النهائي" عنه وعن "كل الأميركيين المحتجزين بشكل غير عادل في إيران".
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