إصابة أمير موناكو ألبير الثاني بفيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





أعلن القصر في موناكو أن الأمير ألبير الثاني مصاب بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن بمقدوره مواصلة العمل من مقرّه الخاص وأنّ "وضعه الصحي لا يثير أي قلق".

وأوضح البيان أنّ "الأمير البير الثاني (...) خضع للفحوص في بداية الاسبوع، وتبينت النتيجة إيجابية"، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان إصابة وزير الدولة، ما يعادل رئيس الوزراء، سيرج تيل بالفيروس.



مواضيع قد تهمك :