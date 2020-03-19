إصابة أمير موناكو ألبير الثاني بفيروس كورونا

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أعلن القصر في موناكو أن الأمير ألبير الثاني مصاب بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن بمقدوره مواصلة العمل من مقرّه الخاص وأنّ "وضعه الصحي لا يثير أي قلق".
وأوضح البيان أنّ "الأمير البير الثاني (...) خضع للفحوص في بداية الاسبوع، وتبينت النتيجة إيجابية"، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان إصابة وزير الدولة، ما يعادل رئيس الوزراء، سيرج تيل بالفيروس.
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