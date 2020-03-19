محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
واصلت أحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الأمن، اليوم الخميس، تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".
وشملت الإجراءات غلق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات ومحال الألعاب الإلكترونية وصالات الرياضة "الجيم"، فضلًا عن التحفظ على "الشيشة" وغلق المقاهي المخالفة.
وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه جرى غلق 905 مقرات بمختلف أحياء الإسكندرية على مدار 4 أيام بواقع "650 مركزًا للدروس الخصوصية، و194 محلا للألعاب الإلكترونية، و61 صالة "جيم".
وأضاف المحافظ، أنه جرى أيضًا التحفظ على 1932 شيشة خلال حملات مكثفة على مستوى أحياء المحافظة، وغلق 43 مقهى مخالف لتعليمات حظر الشيشة وقرارات الغلق لمدة 12 ساعة يوميًا.
كانت هذه تفاصيل خبر لمكافحة كورونا.. غلق 900 منشأة ومصادرة 2000 شيشة في الإسكندرية - (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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