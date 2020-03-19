السيسي يؤكد لميركل تضامن مصر مع ألمانيا في أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مساء الخميس، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد لأنجيلا ميركل، تضامن مصر مع ألمانيا إزاء أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك في نبأ عاجل بثته فضائية إكسترا نيوز، مساء الخميس.