خالفت قرار الـ 14 يومًا.. محافظ أسوان يتوعد مسئولي باخرة سياحية سرحت العمالة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الخميس، إيفاد لجنة مكونة من مديري السياحة والمراسي السياحية، بالإضافة إلى نائب رئيس مدينة ومركز أسوان، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد إحدى البواخر السياحية، بعد شكوى تلقاها المحافظ على "واتس آب" من تسريح إدارة الفندق العائم للعاملين، دون الالتزام بتعليمات وزارة الصحة الخاصة بعدم مغادرة الأطقم العاملة في المنشآت السياحية لمدة 14 يومًا من تاريخ خروج آخر سائح من المحافظة، على أن يخضعوا جميعًا للحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

وكلف المحافظ مسئولي المحليات والصحة، بتحويل صاحب الشكوى الشيف عمرو رضا إلى مستشفى الصداقة التخصصي لإخضاعه للفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته قبل مغادرته للمحافظة.

وأشاد محافظ أسوان بالمنشآت السياحية والفندقية التي التزمت بالتعليمات، ونفذت الإجراءات الوقائية مع أطقم العاملين بها بعمل حجر صحي داخل الفندق أو الباخرة أو المنشأة طوال الفترة المحددة.

وأثنى اللواء أشرف عطية على الجهود الذاتية لبعض المواطنين والمجتمع المدني بالتبرع بكميات كبيرة من المواد المنظفة والمستعملة في التطهير والتعقيم، وهو الذي يعكس التلاحم والمشاركة المجتمعية الجادة.