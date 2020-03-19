نافعة وحرب وحازم عبدالعظيم.. أسماء أعضاء القوى السياسية المُخلى سبيلهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت نيابة أمن الدولة، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية على ذمة التحقيقات بعدة قضايا.

وحسب المحامي محمد عيسى، عضو فريق الدفاع عن المتهمين فإن أسماء المخلى سبيلهم كالآتي: حسن نافعة، عبدالعزيز الحسيني، شادي الغزالي حرب، كريم عباس(أدمن صفحة آسف يا ريس)، حازم عبدالعظيم، عبير الصفتي، جمال فاضل، أحمد الرسام، هلال سمير، رمضان رجب، أمير عيسى، خالد سويده، وائل عبدالحافظ، أحمد السقا، عمرو حسوبة.

المخلى سبيلهم متهمون في عدة قضايا مختلفة أبرزها (734 لسنة 2018 - 488 لسنة 2019 - 930 لسنة 2019).

ويواجه المخلى سبيلهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار الكاذبة. ‎