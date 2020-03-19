السفارة المصرية في إندونيسيا تسهل عود العالقين إلى أرض الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية لتقديم المساعدات القنصلية للمواطنين، قامت السفارة المصرية في اندونيسيا بتسهيل عودة مجموعة من السياح المصريين العالقين في اندونيسيا والراغبين في العودة إلي مصر قُبيل ظهر يوم 19 مارس الجاري، موعد تطبيق تعليق الطيران في مصر.

وأوضح السفير أشرف سلطان، سفير جمهورية مصر العربية لدى اندونيسيا، أنه تم التواصل مع وزارة الطيران المدني، كما تم إجراء عدة اتصالات مع الجهات المعنية في اندونيسيا لتوفير حجز لكافة أفراد المجموعة البالغ عددهم عشرة أفراد، مشيرا إلى وجود بعض الصعوبات نظراً للضغوط الحالية علي شركات الطيران وعدم وجود أماكن شاغرة، فضلاً عن إلغاء العديد من الرحلات، وفرض تعليق لعدد من خطوط الطيران في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأضاف السفير أنه تم التفاوض مع خطوط الطيران وسلطات مطار جاكرتا لتسهيل مغادرة المواطنين العالقين في وقت قياسي.

هذا، وتقدمت السفارة بالشكر والتقدير لوزارة الطيران المدني على الدعم الذي قدمته للسفارة لحل المشكلة وضمان سفر المجموعة إلى القاهرة في الوقت المناسب.