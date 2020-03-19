وجهت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، جميع الشركات السياحية الداخلية والمطاعم العائمة بإيقاف جميع الخدمات الصحراوية والبحرية، بما في ذلك المخيمات البرية (سفاري) والرحلات السياحية البحرية والمطاعم العائمة وجميع الفعاليات المصاحبة لها بشكل مؤقت وذلك تماشيًّا مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا". مؤقت وذلك تماشيًّا مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا". وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الدائرة أوضحت أنه "حرصا على السلامة العامة وصحة المقيمين والزوار والعاملين على هذه المرافق، سيتم تطبيق القرار بشكل فوري وحتى إشعار آخر، على أن يتم تفتيش هذه المنشآت السياحية وجميع مرافقها من قبل مفتشي دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، علما أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة". على هذه المرافق، سيتم تطبيق القرار بشكل فوري وحتى إشعار آخر، على أن يتم تفتيش هذه المنشآت السياحية وجميع مرافقها من قبل مفتشي دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، علما أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبوظبي توقف الخدمات السياحية البحرية والبرية والمطاعم العائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.