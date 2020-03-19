الناتو: كورونا سيترك عواقب وخيمة على موازنات الدفاع

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الخميس، أن تفشي وباء كورونا ستكون له "عواقب اقتصادية كبيرة" على موازنات الدفاع للحلفاء، لكن الهيئة تبقى قادرة على مواجهة كافة

التهديدات.

وقال ستولتنبرج - في تصريحات أوردتها قناة العربية الإخبارية "سيكون للوباء عواقب اقتصادية كبيرة جدًّا على المدى القصير على الموازنات، لكنني أتوقع

من الحلفاء البقاء على التزاماتهم نحو استثماراتهم الدفاعية".



وأعرب عن أمله في التمكُّن من تنظيم اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف المقرر في 2 و3 أبريل المقبل في بروكسل، مشيرًا إلي أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حول طريقة تنظيم الاجتماع".