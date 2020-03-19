إصابة ألبرت أمير موناكو بفيروس كورونا

أعلن قصر الحكم في موناكو، الخميس، أن الأمير ألبير أمير موناكو ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها .

أعلنت بكين، الخميس، أنَّها لم تسجّل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أيّ إصابة جديدة "محلية المصدر" بفيروس كورونا المستجد.

لكن الصين سجّلت بالمقابل ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الإصابات الوافدة من الخارج.

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وقالت لجنة الصحة الوطنية إنّها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34 إصابة جديدة بالوباء، جميعها لدى أشخاص وافدين، التقطوا العدوى بفيروس كورونا أثناء وجودهم خارج البلاد، وفق ما نقلت فرانس برس.

وهذه أعلى حصيلة يومية تسجّل في البلاد منذ أسبوعين.

يذكر أن إمارة موناكو، تقع في جنوب القارة الأوروبية، على الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.و لها حدود فقط مع فرنسا. تعد ثاني أصغر بلد من حيث المساحة وأول بلد من حيث كثافة السكان بالعالم. الفرق بين مدينة وإمارة موناكو هو في الواقع فقط من الناحية النظرية، ذلك لأن حدود الإمارة واقعة على المدينة نفسها.