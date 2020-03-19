موريتانيا تعلن حظر التجوال منعًا لتفشي فيروس كورونا

أعلنت موريتانيا اليوم الخميس حظر التجوال في كافة أنحاء البلاد ابتداء من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحًا؛ منعًا لتفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وذكرت وزارة الداخلية الموريتانية - في بيان اليوم - أنه يتم العمل بهذا القرار على أن تستثنى منه الطواقم الصحية وشاحنات نقل البضائع.. مضيفة أنهتقرر حظر كافة أنواع التجمهر والتجمعات العامة وإغلاق كافة المطاعم والمقاهي إلى إشعار جديد.
وسجَّلت موريتانيا أمس الأربعاء ثاني حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد لأجنبية عاملة لدى إحدى الأسر في نواكشوط.
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