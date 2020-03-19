27 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات وتعافي 31

أكدت المتحدثة الرسمية بقطاع الصحة في الإمارات الدكتورة فريدة الدوسني اليوم الخميس اكتشاف 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدَّ، ليصل إجمالي العدد إلى 140، مشيرة إلى تعافي 31 حالة.

وقالت الدوسني - في مؤتمر صحفي نقلته قناة (العربية) الإخبارية - "إن أغلب الحالات جاءت من السفر أو من خلال تتبع المخالطين لحالات سابقة، وذكرت أن حالات الوفاة قليلة على مستوى العالم، ولكن يجب تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض".

ونصحت المتحدثة كافة القادمين من الخارج بضرورة الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لتقليل نسبة انتشار المرض