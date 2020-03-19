اخبار العالم

روسيا تدخل في نظام "التأهب المرتفع" بسبب فيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دخلت كل المناطق الإدارية الـ85 في روسيا، اليوم الخميس، في نظام حالة التأهب المرتفع، الذي أعلنتها سلطات البلاد بسبب خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتنص القرارات التي وقعتها سلطات كل المناطق الإدارية الروسية على نقل كل المدارس والمعاهد والجامعات إلى نظام العمل

عن بعد، وإلغاء كل الفعاليات الجماعية بينها .

وحتى 19 مارس دخلت إلى نظام التأهب المرتفع كل مناطق وأقاليم الشرق الأقصى، وسيبيريا وأورال وبوفولجييه وشمال الغرب والجنوب.

Advertisements

واليوم تم إعلان هذا النظام في

كل أراضي مناطق الدائرة الفدرالية الوسطة والدائرة الفدرالية الشمالية القوقازية.

وحتى اليوم سجلت في روسيا 199 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، الذي صنفت منظمة الصحة العالمية انتشاره وباء عالميا، دون رصد أي وفيات.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية السماح لكل المواطنين الأجانب في روسيا بتمديد فترة وجودهم في البلاد على خلفية الأوضاع المتعلقة بتفشي العدوى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تدخل في نظام "التأهب المرتفع" بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا