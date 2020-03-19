رئيس السنغال يطلب من الوزراء التبرع لمكافحة كورونا

طلب الرئيس السنغالي ماكي سال من وزراء حكومته التبرع بالمال، في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكتب سال، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه قرر تشكيل «خلية أزمة وطنية وصندوق استجابة وتضامن لمكافحة آثار كوفيد-19».

ولم يعط المزيد من التفاصيل في هذا الإطار، إلا أنه دعا «كل من الوزراء إلى المساهمة بمليون فرنك أفريقي (1640 دولارا)».

وأكد ناطق باسم الرئاسة، رداً على أسئلة صحفيين، أن الأمر يتعلق بطلب مساهمة شخصية.

وحث سال وزير التجارة على السهر على «توفير إمدادات مناسبة بالسلع والمواد الأولية مع الحؤول دون ارتفاع الأسعار بطريقة غير مناسبة».

وسجلت في السنغال منذ الثاني من مارس الجاري 36 حالة مثبتة من الفيروس دون الإعلان عن أي وفيات حتى الآن.

وأعلنت الحكومة سلسلة من الإجراءات مثل تعليق كل الرحلات الجوية مع فرنسا وست دول أخرى في أوروبا وشمال أفريقيا، ومنع التظاهرات العامة، وإلغاء الاحتفالات بعيد الاستقلال، فضلاً عن إغلاق المدارس.

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