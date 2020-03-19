موريتانيا تفرض حظر التجول بسبب "كورونا"

أعلنت موريتانيا فرض حظر التجول بدءاً من الثامنة ليلاً وحتى السادسة صباحاً، وذلك بداية من اليوم الخميس. ويأتي القرار ضمن إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكانت موريتانيا قد أعلنت، أمس الأربعاء، تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لدى عاملة أجنبية تعمل لدى أسرة أجنبية قدمت إلى البلاد منذ عشرة أيام.

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