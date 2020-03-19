ارتفاع وفيات كورونا في إسبانيا بـ30% خلال 24 ساعة

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 767 شخصاً في إسبانيا، في ارتفاع بعدد الوفيات بنسبة 30% في 24 ساعة، فيما تخطت حصيلة الإصابات 17 ألفاً، بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة اليوم الخميس.

وأوضحت الوزارة أنّ هناك 1107 مرضى شفوا حتى الآن. وارتفع عدد الإصابات بنسبة 25% منذ الأربعاء، وباتت الحصيلة 17147 إصابة في هذه الدولة التي صارت الرابعة عالمياً لناحية التأثر بالفيروس.

ويتوقع أن يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال الأيام القادمة، إذ أصبحت الفحوصات المخبرية للتحقق من الإصابات متوافرة بشكل أكبر في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 46 مليوناً.

والعاصمة مدريد هي المنطقة الأكثر تأثراً، وتوجد فيها 6777 إصابة، أي 40 في المئة من إجمالي الحالات في إسبانيا، بينما بلغ عدد الوفيات في العاصمة 498، أي ثلثي الوفيات في البلاد تقريبا.

وحولت السلطات، اليوم، فندقاً إلى مستشفى للإصابات الخفيفة بالفيروس لتحاول تخفيف العبء عن النظام الطبي.

ويوجد 939 مصاباً بالفيروس في العناية الفائقة في كل أنحاء البلاد.

وتشهد إسبانيا، منذ السبت، إغلاقاً تاماً في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس. ولا يسمح للناس بالخروج إلا للذهاب إلى العمل وشراء الطعام والأدوية والاعتناء بالأشخاص المتقدمين في السن.

وأوقف 48 شخصاً في أنحاء البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب خرقهم القيود على التنقل.