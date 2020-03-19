روسيا: الأمراض المزمنة تتسبب بوفاة مصابة بكورونا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا عن وفاة أول حالة مصابة بالفيروس في العاصمة الروسية، اليوم الخميس، نتيجة الأمراض المزمنة.
وقالت «سفيتلانا كراسنوفا» كبيرة أطباء مستشفى الأمراض المعدية رقم 2، «الوفاة لم تكن بسبب الفيروس، وإنما بسبب الأمراض المزمنة».
وأضافت «الحالة لمريضة مسنة تبلغ من العمر (79 عاماً) تعاني عدداً من الأمراض المزمنة، بما في ذلك داء السكري وتصلب الشرايين وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم».
ووصل عدد الإصابات المسجلة في روسيا إلى 147، تعافى منهم 9 أشخاص. وتوجد 98 حالة من الإصابات في موسكو وضواحيها.
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