ألمانيا تحظر جماعة يمينية عنصرية متطرفة

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إن بلاده حظرت، اليوم الخميس، جماعة يمينية عنصرية متطرفة، في تكثيف لحملة تستهدف المنظمات العنصرية إثر هجمات شنها مسلحون عنصريون أسفرت عن سقوط قتلى.

وأضاف زيهوفر أنه حظر جماعة "الشعوب والقبائل الألمانية المتحدة" وهو أول إجراء من نوعه ضد جماعة لها صلات بحركة "مواطنو الرايخ" التى تعلن ولاءها للرايخ الألماني وهو الاسم الرسمي لألمانيا قبل نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأوضح الوزير الألماني، في بيان "نحارب التطرف اليميني والعنصرية ومعاداة السامية بلا هوادة حتى في أوقات الأزمات"، مضيفا أن الجماعة مارست "التشدد اللفظي" ضد الموظفين الحكوميين وأسرهم.

وأشار زيهوفر إلى أن الشرطة داهمت منازل 21 من أبرز أعضاء الجماعة المذكورة في عشر ولايات.

وكثفت ألمانيا مراقبتها للجماعات اليمينية المتطرفة والمتعاطفين معها بعد حادث إطلاق نار على قبل شخصين من مقاهي تدخين الشيشة بالقرب من فرانكفورت الشهر الماضى نفذه مسلح عنصرى قتل فيه تسعة أشخاص، وهجمات فى أكتوبر شنها مسلح معاد للسامية فى مدينة هاله أسفرت عن مصرع اثنين .

وعززت وكالة المخابرات الداخلية، الأسبوع الماضي، مراقبتها لجناح متطرف في حزب (البديل من أجل المانيا) اليميني. وقال رئيس الوكالة إن التطرف اليميني يشكل أكبر تهديد للديمقراطية الألمانية.