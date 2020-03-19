الهند تمنع هبوط رحلات الطيران على أراضيها لمدة أسبوع

قالت الحكومة الهندية، اليوم الخميس، إنها منعت جميع رحلات الطيران التجارية الدولية من الهبوط على أراضيها اعتباراً من 22 مارس ولمدة أسبوع لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وعلقت الهند بالفعل إصدار تأشيرات للغالبية العظمى من الأجانب الراغبين في دخول البلاد.

وكانت قد أعلنت الهند ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 147 حالةً.