كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة أمير موناكو ألبرت الثاني بـ كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشهدت موناكو تطبيق قوانين حظر صارمة خلال الأيام الماضية. حيث تمّ الإعلان يوم 14 الشهر الجاي عن إغلاق الأماكن العامة مثل القهاوي، البارات، المطاعم، النوادي الليلية ودور السينما حتى إشعار آخر، كما تمّ إغلاق المدارس كذلك.
يوم الاثنين ، تم الكشف أن الحالة التاسعة الإيجابية لفيروس كوفيد-19" في الإمارة تعود لوزير الدولة سيرج تيلي - رئيس الحكومة - الذي يعمل الآن من المنزل.
وبالرغم من أن الفورمولا واحد تعمل على افتراض أن جائزة أذربيجان الكبرى يوم 3 يونيو/حزيران المقبل ستكون بداية الموسم المؤجل، لكن لم يتم الإعلان عن تأجيل السباقات السابقة: هولندا، إسبانيا وموناكو بشكل رسمي بعد.
والتعقيد في موناكو يأتي من ضرورة التحضيرات قبل وقت طويل من بداية السباق خاصة مع تواجد سباق فورمولا إي أيضاً.
وأغلق نادي سيارات موناكو مكاتبه، لكنه أصدر بياناً يوم الاثنين أشار فيه إلى أن "التوقعات الحالية تصب باتجاه إقامة كلا الحدثين وفق المخطط".
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن أمام موناكو فرصة ضئيلة للإقامة لاحقاً في حال تم تأجيل الجولة العريقة. ويعتبر السباق الوحيد الذي لا يدفع تكاليف استضافة إلى الفورمولا واحد، وفي وضع استثنائي كهذا، من المنطقي أن يسعى مدراء البطولة لمنح الأولوية لجولة تدرّ المال.
ويذكر أن أعلن نادي موناكو الفرنسي، تعليق تدريبات الفريق الأول وغلق مركز التدريب واستاد لويس الثاني حتى اشعار أخر نتيجة لتفشي فيروس كورونا.
وأوضح موناكو في بيانه "تدريبات الفريق الأول تم تعليقها حتى إشعار أخر، تم تحديد برنامج تدريب فردي لكل لاعب ".
وكان من المقرر في البداية أن يستأنف موناكو تدريباته بعد غد الأربعاء.
وقررت رابطة الدوري الفرنسي في وقت سابق تعطيل مسابقات كرة القدم المحلية بعد أن أعلنت في البداية عن إقامة المباريات بدون جمهور حتى منتصف الشهر المقبل.