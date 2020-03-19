كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماليزيا: وضع مهاتير محمد بالحجر الصحي للاشتباه إصابته بـ كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن موقع "ماليزيا توداي"، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد وضع قيد الحجر الصحي عقب مقابلته أحد النواب الذي ثبتت مؤخرا إصابته بفيروس كورونا.

وقال متحدث باسم الحكومة الماليزية إن "رئيس الوزراء السابق يخضع للحجر الذاتي في المنزل".

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، يعتقد أن رئيس الوزراء السابق والبالغ من العمر 95 عاما، أصيب بالفيروس خلال التقاطه صورة مع النائب الدكتور كلفن يي لي ووين، الذي يخضع حاليا للحجر الصحي في مستشفى ساراواك العام بعد تأكد إصابته بـ"كورونا".

وسجلت ماليزيا، الخميس، 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 900.

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وقالت وزارة الصحة إن معظم الحالات الجديدة مرتبطة بتجمع ديني حضره نحو 16 ألف شخص في مسجد قرب كوالالمبور.

والأربعاء، فرضت ماليزيا قيودا على السفر وحظرت التجمعات العامة، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات ومعظم المتاجر في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، إنه سيتم حظر سفر الماليزيين إلى الخارج ودخول الزائرين بموجب أمر بفرض قيود على التنقل من 18 إلى 31 مارس.

وأضاف أن المتاجر التي تبيع السلع الأساسية ومنها متاجر الطعام والصيدليات سيسمح لها بالاستمرار في العمل.