كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سويسرا.. مسؤول: إصابة ثلاثة في البعثة الدبلوماسية الأمريكية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف متحدث، اليوم الخميس، أن ثلاثة أشخاص يعملون لدى البعثة الدبلوماسية الأمريكية في جنيف، إحدى مدن سويسرا، تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا لكنهم في "حالة جيدة"، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وقد قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الثلاثاء إن مجموعة من موظفي وزارة الخارجية في جميع أنحاء العالم أثبتت أنها إيجابية لفيروس كورونا الجديد. لكنه لم يذكر تفاصيل حول مكان تواجدهم أو ما إذا كانوا قد عادوا إلى الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية في جنيف، لـ"رويترز": "يمكننا أن نؤكد أن لدينا حاليًا ثلاث حالات مؤكدة من فيروس كورونا COVID-19 في البعثة الأمريكية في جنيف".

Advertisements

وأضاف المتحدث: "أن الحالات المؤكدة في حالة جيدة وفي الحجر الصحي، وكذلك الاتصالات الوثيقة. بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، لا يمكننا مشاركة معلومات إضافية"، موضحًا، أنه تم تطهير المباني لمنع المزيد من العدوى.

ويعتقد أن البعثة توظف أكثر من 200 دبلوماسي وموظف محلي، يعمل الكثير منهم الآن من منازلهم.

يقع المقر الأوروبي للأمم المتحدة في المدينة السويسرية، وقد تم تحديد الحالات بين الموظفين في المنظمات بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وفي المدارس الدولية في منطقة جنيف.