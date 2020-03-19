وزارة الصحة تعلن شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا في الدارالبيضاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن شفاء حالة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، وقالت إن الأمر يتعلق بحالة إصابة، كانت قد سجلت في مدينة الدارالبيضاء، وتعد هذه ثاني حالة شفاء في المغرب.

وكانت الوزارة قد أعلنت، قبل ستة أيام، أن الشّاب، القادم من إيطاليا، والذي أُعلن في وقت سابق كأول حالة وافدة للإصابة بالفيروس في بلادنا، قد تماثل للشفاء، بعدما أثبتت التحاليل المخبرية، والسريرية ذلك، وغادر المعني بالأمر المستشفى.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا، كوفيد-19، في المغرب، اليوم الخميس، إلى 61 حالة إصابة، مسجلا حالتي وفاة، واحدة في الدارالبيضاء، والأخرى في مدينة وسلا.

وتتجه الحكومة نحو تشديد إجراءاتها الاحترازية بعد ظهور أول بؤرة للفيروس في جهة فاس – مكناس.