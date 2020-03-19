بسبب “کورونا”.. توقیف الدوري الانجلیزي حتی نهایة أبریل

قرر الاتحاد الانجلیزي لکرة القدم توقیف منافسات الدوري المحلي حتی یوم 30 أبریل المقبل مخافة استمرار انتشار فیروس کورونا فی الملاعب الریاضیة. وکشف الجهاز الوصي علی تسییر سٶون اللعبة محلیا أنه سیتم استٸناف منافسات البطولة حینما تتحسن الأوضاع وتقل المخاطر. ومعلوم أن تداعیات کورونا انعکست سلبیا علی المشهد الریاضي وفرضت توقیف المنافسات المحلیة والدولیة في مختلف الأصناف الریاضیة مخافة تسجیل المزيد من الاصابات في الأوساط الریاضیة.

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