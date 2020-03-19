البحرين.. تعافي 100 شخص من أصل 168مصابا بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، تعافي 5 حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 100.
وأبرزت آخر إحداثيات الموقع الرسمي لوزارة الصحة في البحرين تعافي 100 من أصل 168 مصابا بفيروس كورونا المستجد، تم اكتشافها بإجراء 16269 فحصاً داخل البلاد.
وحسب آخر إحصائية نشرها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن عدد حالات الشفاء من الفيروس في دول الخليج العربي، بالإضافة إلى البحرين، حتى مساء أمس الأربعاء، هي شفاء 26 حالة من أصل 113 إصابة في الإمارات.
وسجلت سلطنة عمان، وفق الإحصائية ذاتها، شفاء 13 حالة من أصل 39 إصابة، وفي الكويت تم شفاء 15 حالة من أصل 142 إصابة، وفي السعودية تم شفاء 6 حالات من أصل 238 إصابة، فيما سجلت قطر شفاء 4 حالات من أصل 452 إصابة.
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