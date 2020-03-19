قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صباح اليوم الخميس، في افتتاح المجلس الحكومي، إنه “على الرغم من أن الوضعية الوبائية متحكمة فيها، ولازالت في المرحلة الأولى، إلا أنه لا يمكن أن نتنبأ بما سيقع في الأيام والأسلبيع المقبلة”.
وأضاف العثماني، “الحالات ترتفع وبدأنا نسجل حالات انتقال الوباء داخل الوطن، وإن لم يكن ذلك كثيرا”.
ويرى رئيس الحكومة، أن “الاجراءات الاحترازية التي أقدمت عليها بلادنا لتفادي الخطر المقبل، هي إجراءات جادة وليست بسيطة وضرورية لحماية صحتنا جميعا، وصحة المواطنين والمواطنات”.
وقال أيضا، “أطالب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولا يخرج أحد إلا للضرورة من منزله”، مشيرا إلى أن بعض الدول منعت التجمعات التي يفوق عددها 10 أفراد، وتأسف إلى أن البعض لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني: لا يمكن أن نتنبأ بما سيقع مستقبلا.. وعلى المغاربة الالتزام بالإجراءات لتفادي الخطر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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