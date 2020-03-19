مراكش.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث اصطدام “تاكسي” بـ3 دراجات – صور

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، وإصابة 3 آخرين على الأقل إثر حادثة سير خطير في منطقة باب قشيش في مدينة مراكش.

وحسب مصادر محلية، فإن اصطدام سيارة أجرة من الحجم الكبير بدراجتين ناريتين، تسبب في مصرع شخص في عين المكان.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الوقاية المدنية عملت على نقل المصابين على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بمراكش، قصد العلاج.

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وحلت مختلف المصالح الأمنية في مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ظروفه، وملابساته، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمراكش بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة المختصة بمراكش.