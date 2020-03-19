تخفيض السجن في حق “بودا”…سنة حبسا بسبب تدوينة

قضت محكمة الاستئناف بخنيفرة، صباح اليوم الخميس، بسنة سجنا مافذا في حق المعتقل عبد العالي باحماد، المعروف بـ”بودا”.

بودا كان قد حكم عليه بسنتين ابتدائيا، بعدما وجهت له تهمة “الإشادة بإهانة العلم الوطني والتحريض على ذلك”، ورفضت المحكمة طلب الدفاع بمحاكمته في حالة سراح.

وسبق لـ”بودا غسان” أن نشر تدوينة على حسابه في “فيسبوك” يوم 29 أكتوبر الماضي، تحدث فيها عن حادثة إحراق العلم في وقفة نظمت في باريس يوم 27 من الشهر نفسه.

ودخل غسان بعد التدوينة في سجال مع مجموعة من الأشخاص بخصوص موقفه من إحراق العلم الوطني، وتم “تأويلها” على أساس “الإشادة بالواقعة”.