أصدرت المحكمة الابتدائية فاس، أمس الأربعاء، حكمها في الملف، الذي كانت تتابع فيه عارضة الأزياء كاميليا المراكشي، التي توفيت أثناء اعتقالها، وتراوحت الأحكام في حق المتهمين بين السجن، والحبس الموقوف التنفيذ، وبراءة دركي كان متابعا في الملف.
وسقطت متابعة كاميليا، بعد وفاتها، إثر أزمة صحية بعد اعتقالها، في حين قررت المحكمة السجن للمتهم الرئيسي بخمس سنوات نافذا وبأدائه غرامة بمبلغ 10.000.00 درهما، بعد متابعته بتهم “مسك المخدرات القوية، وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مالي، والفساد، والعنف، واستهلاك المخدرات”.
وقضت المحكمة بـ6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق طليقة المتهم الرئيسي، وشاب آخر بأدائهما غرامة محددة في 1000.00 درهم من أجل ارتكاب جنحتي” الفساد، واستهلاك المخدرات القوية، والسكر العلني البين، والسياقة في حالته”..
وبرأت المحكمة الدركي، الذي كان متابعا في الملف بتهمة “استهلاك المخدرات”.
وكانت عارضة الأزياء الشابة كاميليا قد اعتقلت مع الأشخاص السالف ذكرهم، إلا أنها تعرضت لأزمة صحية مفاجئة أثناء اعتقالها الاحتياطي، أدت إلى وفاتها.
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كانت هذه تفاصيل خبر ابتدائية فاس تصدر قرارها في ملف اتهمت فيه عارضة أزياء ماتت أثناء اعتقالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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