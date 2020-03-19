قالت وزارة الصحة قبل قليل، في البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب، ارتفع إلى 61 إصابة بعد تسجيل 3 حالات جديد، لم تذكر تفاصيل عنها.
وكانت الوزارة، قالت في آخر بلاغ لها، أصدرته منتصف الليلة الماضية، إنها سجلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور-المغرب والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد-19 هو 54 حالة ببلادنا إلى ليلة أمس، قبل أن يرتفع العدد إلى 61 بعد زوال اليوم.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. المغرب يعلن عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا.. الحصيلة: 61 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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