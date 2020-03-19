شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تفرض حظر تجوال ليلي بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت موريتانيا فرض حظر التجوال بدءا من الثامنة ليلا وحتى السادسة صباحا وذلك بداية من اليوم الخميس. ويأتي القرار ضمن إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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