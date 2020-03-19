شكرا لقرائتكم خبر عن 27 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارتية اليوم الخميس تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا. ووفقا لما أعلنته الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي بقطاع الصحة في الإمارات فإن العدد الإجمالي للإصابات يرتفع بذلك إلى 140 حالة، بينهم حالتان حرجتان. وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 31 حالة.

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