شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيلاروسيا: الفزع من كورونا تحول لـ«اضطراب عقلي» والان نبدء بالتفاصيل

حذر رئيس بيلاروسيا أليكسندر لوكاشينكو الذي يرأس البلاد منذ ربع قرن، اليوم الخميس من أن الفزع يمكن أن يكون أسوأ على المجتمع من فيروس كورونا الفعلي.

وقال لوكاشينكو في تصريحات متلفزة: "أنا متأكد تماما أننا يمكن أن نعاني من الفزع أكثر من الفيروس الفعلي". واضاف لوكاشينكو وصلت المخاوف من فيروس كورونا إلى مستوى "الاضطراب العقلي".

يذكر أن بيلاروس تعمل على الحد من دخول الأجانب البلاد في جهود لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ولكن البلاد لا تطبق إجراءات الحجر الصحي الجماعي ومازالت المدارس مفتوحة.

ولم يتم تسجيل إصابة سوى عشرات قليلة من الأشخاص بالفيروس في بيلاروس، بحسب وسائل الإعلام الرسمية. ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة على صلة به.