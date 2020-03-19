شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون»: لن نغلق لندن بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس بأنه لا توجد أي خطط لفرض قيود على السفر إلى لندن أو وقف النقل العام في العاصمة. وقال "لا يوجد أي احتمال لفرض أي قيود على السفر داخل أو خارج لندن".

وأضاف أن الشرطة ستظل مسؤولة عن الحفاظ على القانون والنظام ولا توجد أي خطط للجوء للجيش في هذا الشأن.