شكرا لقرائتكم خبر عن حجر منزلي لوزير الصحة الفلبيني والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول فلبيني اليوم الخميس، إن وزير الصحة الفلبيني قد أخضع نفسه للحجر الصحي الذاتي، بعد أن قاد معركة البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد منذ أسابيع.

وقالت ماريا روزاريو فيرجيير، مساعدة وزير الصحة فرانسيسكو دوك، إنه لا يعاني من أي أعراض إصابة بالفيروس، ولكنه يعزل نفسه في المنزل بعد أن اختلط بمدير في إدارة الصحة ثبتت إيجابية إصابته.

وقالت: "لقد خضع بالفعل لفحص (كوفيد-19) لأنه مصاب بالربو وارتفاع ضغط الدم"، مضيفة: "إنه يعمل الآن من المنزل."

وقد أفادت وزارة الصحة الفلبينية بأن البلاد سجلت 202 حالة إصابة بالفيروس و17 حالة وفاة حتى أمس الأربعاء.