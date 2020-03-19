محافظ بغداد يعلن تحويل مبنى ملجأ العامرية إلى مستشفى

اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، الخميس، عن تحويل مبنى ملجأ العامرية جنوب غربي العاصمة إلى مستشفى. وقال العطا في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الملجأ سيتم تأهيله من قبل المحافظة بعد الانتهاء من الكشوفات الهندسية اللازمة وتحويله الى مستشفى لخدمة أهالي العامرية والمناطق المجاورة له". وأضاف أن "المبنى الجديد سيكون تحت تصرف دائرة صحة بغداد الكرخ للاستفادة منه".



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