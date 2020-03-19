أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الخميس، أن نجاح العلماء الروس في التعرف على جينوم فيروس كورونا بالكامل، سيساعد في ابتكار لقاح ودواء للفيروس.
وتابع البيان: "فيروس كورونا جديد بالنسبة لنا، لذلك، من المهم تحديد طريق انتشاره ودخوله إلى البلاد وطريقة تغيره. هذه المعلومة ستساعد في ابتكار لقاح ودواء مضاد للفيروس لعلاج الكورونا".
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد-19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعلن قرب ابتكار لقاح وعلاج لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.