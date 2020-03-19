روسيا تعلن قرب ابتكار لقاح وعلاج لفيروس كورونا

وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "نجح علماء معهد أ.أ. سمورودينتسوف للأبحاث العلمية بالتعرف على متوالية جينوم فيروس سارس-كوف-2 بالكامل عن طريق مريض بفيروس كورونا المستجد".

وتابع البيان: "فيروس كورونا جديد بالنسبة لنا، لذلك، من المهم تحديد طريق انتشاره ودخوله إلى البلاد وطريقة تغيره. هذه المعلومة ستساعد في ابتكار لقاح ودواء مضاد للفيروس لعلاج الكورونا".



وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد-19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم.