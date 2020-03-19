رغم صعودها.. أسعار النفط تتمسك بقرب أدنى مستوياتها منذ 18 عاماً

وكانت عقود النفط الآجلة تراجعت أمس الأربعاء لأدنى مستوى منذ 18 عاما، إلى متوسط 25 دولارا بالنسبة إلى خام برنت، مدفوعة بازدياد وتيرة المخاطر العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وبحلول الساعة الـ(07:13 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أيار/مايو، بنسبة 6.15 % أو 1.50 دولار، إلى 26.35 دولار للبرميل.



وارتفعت كذلك أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أيار/مايو، بنسبة 12% أو 2.48 دولار، إلى 23.28 دولار للبرميل.

ويضغط تفشي كورونا على أغلب الاقتصادات العالمية، مع انتشاره في أكثر من 165 بلدا، ممهدا لضغوطات مالية في القطاعين العام والخاص، وسط خطوات تحفيزية حكومية لدعم القطاعات.