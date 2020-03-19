إصابة رئيس نادي زاخو السابق بفايروس كورونا

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2020-03-19 | 14:47
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أصيب الرئيس السابق لنادي زاخو الرياضي، عبد الوهاب البارزاني، بفايروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقال مصدر مقرب من البارزاني في حديث للسومرية نيوز، إن "رئيس نادي زاخو السابق عبد الوهاب البارزاني، اصيب بفايروس كورونا في اول حالة تسجلها محافظة دهوك".
يذكر ان صحة محافظة دهوك، قد أعلنت اليوم تسجيل اول إصابة بفايروس كورونا.
وبينت ان المصاب عمره 50 عاماً وعاد من المانيا.
يذكر ان صحة محافظة دهوك، قد أعلنت اليوم تسجيل اول إصابة بفايروس كورونا.
وبينت ان المصاب عمره 50 عاماً وعاد من المانيا.
المحرر: محمد خليل
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