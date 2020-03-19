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إصابة رئيس نادي زاخو السابق بفايروس كورونا

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2020-03-19 | 14:47

إصابة رئيس نادي زاخو السابق بفايروس كورونا

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أصيب الرئيس السابق لنادي زاخو الرياضي، عبد الوهاب البارزاني، بفايروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقال مصدر مقرب من البارزاني في حديث للسومرية نيوز، إن "رئيس نادي زاخو السابق عبد الوهاب البارزاني، اصيب بفايروس كورونا في اول حالة تسجلها محافظة دهوك".

يذكر ان صحة محافظة دهوك، قد أعلنت اليوم تسجيل اول إصابة بفايروس كورونا.


وبينت ان المصاب عمره 50 عاماً وعاد من المانيا.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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