إصابة رئيس نادي زاخو السابق بفايروس كورونا

وقال مصدر مقرب من البارزاني في حديث للسومرية نيوز، إن "رئيس نادي زاخو السابق عبد الوهاب البارزاني، اصيب بفايروس كورونا في اول حالة تسجلها محافظة دهوك".

يذكر ان صحة محافظة دهوك، قد أعلنت اليوم تسجيل اول إصابة بفايروس كورونا.



وبينت ان المصاب عمره 50 عاماً وعاد من المانيا.