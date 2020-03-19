إيران لن تحتفل باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية بسبب فيروس كورونا

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علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية قال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية للتلفزيون الرسمي يوم الخميس إن إيران لن تحتفل باليوم الوطني السنوي للتكنولوجيا النووية بسبب تفشي فيروس كورونا. وتقيم إيران احتفالا سنويا ببرنامجها النووي تعلن خلاله عن إنجازاتها النووية.

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