جورجيا تسلم الولايات المتحدة الأمريكية مواطنًا إيرانيًا متهمًا بانتهاك العقوبات على طهران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

سلمت جورجيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية مواطنًا إيرانيًا متهمًا بانتهاك العقوبات على طهران وتمويلها عسكريا.



وطبقا لما ذكره موقع "كيهان لندن"، قام مهرداد أنصاري الذي يبلغ من العمر 38 عاما وهو إيراني الجنسية بإرسال قطع غيار عسكرية حساسة لطهران بين عامي 2007 و2011.

وأوضح أنه تم وضع أنصاري وشريكه مهرداد فومني "هارب" تحت التعقب في يوليو/تموز 2012 بتهمة محاولة انتهاك العقوبات الإيرانية في إطار لوائح المعاملات الإيرانية ( ITR ) والقيام بغسل الأموال والاحتيال.

وأشار الموقع إلى أن الأدوات والقطع العسكرية التي قاما ببيعها "ذات استخدام مزدوج" ويمكن استخدامها في صناعات مدنية وعسكرية.

ونقل عن جون ديمرز، مساعد وزير العدل الأمريكي، إن المتهم ساعد إيران في الحصول على أسلحة عسكرية عن طريق انتهاك قوانين التجارة وتزويد النظام الإيراني بقطع غيار عسكرية.

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وأوضح أن شريكه مهرداد فومني سعى لشراء معدات وأجهزة أمريكية وبعد شرائها خطط لشحنها إلى إيران من خلال شركاته في الصين وهونج كونج والشركات الإيرانية.

كما سعى المتهمان بين عامي 2007 و2011 للحصول على 105 آلاف قطعة عسكرية بقيمة تزيد على 2 مليون و630 ألف دولار أو قد حصلوا على بعضها بالفعل.

ولفت الموقع إلى أنه "إذا ثبتت جميع الجرائم على أنصاري وفومني فإن العقوبة المنتظرة قد تصل إلى السجن 45 عامًا".

بدوره، أعرب كريستوفر كومبس، المسئول عن القضية في مكتب التحقيقات الفيدرالي بتكساس، عن امتنانه للغاية للجهود المتضافرة والدعم القوي من جانب الحكومة الجورجية وشركائنا الفيدراليين.

وأضاف: "التحقيق بشأن انتهاكات العقوبات التجارية الأمريكية هو واحد من أهم أولويات مكتب التحقيقات الفيدرالي لأن هذه النشاطات الإجرامية تؤثر على الأمن القومي وعلى حلفائنا وخاصة أمن قواتنا في الخارج".

ووفقا لتقرير "راديو فردا"، وصل مهرداد أنصاري إلى سان أنطونيو بولاية تكساس يوم الثلاثاء الماضي.